Anche Totti fa gli auguri alla Lazio per i 120 anni. Ecco il like a una foto di Vieri

Anche Francesco Totti augura buon compleanno alla Lazio. Nessuno poteva aspettarsi che l’ex capitano della Roma potesse mettere “like” su Instagram a una foto di Christian Vieri in maglia biancoceleste con la didascalia: «Happy birthday Lazio 120 anni». Un’altra gaffe o un “mi piace” voluto? Nessuno può saperlo se non il diretto interessato che proprio lo scorso 6 gennaio è stato al centro delle polemiche per un “like” a un commento contro Florenzi dopo il match perso contro il Torino. Tutto è rientrato dopo poche ore con un post dell’attaccante in cui chiariva l’accaduto e le battute dei diretti interessati.