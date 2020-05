Ancelotti: «In Italia troppa pressione, allenare in premier è più divertente»

«Allenare in Premier League è più divertente, senza dubbio. C'è meno pressione dai parte dei tifosi e l'atmosfera in Inghilterra è migliore. Sono tornato dopo nove anni e non è cambiato molto». È il raffronto tra il calcio italiano e quello britannico del tecnico dell'Everton, Carlo Ancelotti, ai microfoni di Sky Sports. «La pressione è la stessa e con i tifosi c'è molta violenza. Il calcio italiano sta provando a cambiare ma non è facile cambiare la cultura di un paese dove ci sono ancora violenze e aggressioni. Qui in Inghilterra la gente allo stadio, e non solo allo stadio, è più rispettosa», conclude l'allenatore emiliano.

