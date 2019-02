Napoli, Ancelotti crede nell'Europa League: «Voglio pensare a questa competizione fino alla fine»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NAPOLI - “E’ il momento decisivo della stagione. Non possiamo più sbagliare e mi riferisco naturalmente all’Europa League. Non dobbiamo commettere errori, io voglio dedicarmi a questa competizione fino alla fine”. Carlo Ancelotti non ha dubbi: l’Europa League è l’obiettivo principale del Napoli. “Finora sono soddisfatto del rendimento della squadra. Un voto? Darei un bel 7, ma spero di aumentare la valutazione al termine di questa annata. E’ necessario uno sforzo supplementare e non vedo l’ora di affrontare questo finale”. Il primo obiettivo è superare l’ostacolo Zurigo dopo la comoda vittoria dell’andata (3-1): “Voglio giocare una bella partita e passare il turno in modo da conquistare gli ottavi di finale. Non sottovaluteremo l’avversario, questo mi sembra normale. Mi aspetto una bella partita”. Gli attaccanti devono sbloccarsi. “Sono momenti che capitano. Purtroppo è così. Dobbiamo avere la lucidità e la tranquillità per superare questo periodo”.LA FORMAZIONE. Ancelotti farà turnover. “Sicuramente metterò qualche giocatore fresco, c’è stato un grande dispendio d’energia. Giocherà Chiriches”. Il rumeno è al debutto stagionale dopo la rottura del crociato e scalpita per offrire il suo contributo. Scalpitano pure Diawara, Verdi e Ounas.MERET. In porta giocherà il gioiello friulano che dovrebbe vincere il ballottaggio con Ospina. “Con lui ho un bel rapporto. Questa alternanza ci fa bene”. Meret è tornato protagonista: “Mi sento meglio e lo sto dimostrando. Ovviamente posso crescere ancora. La nazionale? E’ naturalmente una mia aspirazione. Donnarumma? Lui parte avvantaggiato perché ha già giocato 3-4 campionati di A, ma io non mi sento inferiore a nessuno e dimostrerò le mie qualità”.