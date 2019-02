Napoli, Ancelotti: «E' tempo di esami per tutti»

Ultimo aggiornamento: 13:58

«In questi tre mesi ci sono gli esami. Siamo al momento chiave della stagione, ci siamo arrivatibene ma serve uno sforzo supplementare perché ogni partita non èfondamentale ma quasi». Lo ha detto il tecnico del Napoli CarloAncelotti alla vigilia della sfida di Europa League contro lo Zurigo.«Ci si gioca di più soprattutto in Europa - ha aggiunto- dove siamo al dentro o fuori. Se fai male una partita non cipuoi pensare più avanti, e noi ci vogliamo pensare fino allafine. Al momento do un 7 alla squadra, ma ricordo che alla finenon si rimanda, ci sono solo promossi o bocciati».E ancora. «Il Napoli sta giocando un buon calcio,la squadra sta giocando un buon calcio e probabilmente abbiamo lavoglia di fare qualche gol. Siamo concentrati, non dobbiamosottovalutare la partita perché nel calcio tutto può succedere, perevitare sorprese vogliamo fare una partita di alto livello. Il pacchetto difensivomi soddisfa molto, noi cerchiamo di fare unadifesa alta. Gli attaccanti hanno avuto un calo ma stanno lavorandobene dal punto di vista difensivo Se la difesa fa bene è anche grazieal lavoro degli attaccanti -prosegue il tecnico emiliano nellaconferenza stampa della vigilia-. Turnover contro gli svizzeri? Nelleultime due partite c'è stato un dispendio notevole, ci sarà qualchenovità, una su tutte: Chiriches giocherà dall'inizio».E sul centrocampo aggiunge. «Ci sono state delle situazioni in cui icentrocampisti hanno avuto delle occasioni, tipo Zielinski. Mi aspettoqualche gol in più da loro, ma anche qualcosa in più dagli esterni equalche movimento migliore degli attaccanti. In Europa League in ognipartita ci si gioca molto perché sono sfide da dentro o fuori. Qui sesbagli una gara poi non ci pensi più, mentre noi vogliamo pensarcifino alla fine».