Ancelotti: «La Roma è già competitiva e al Milan serve tempo, bene i senatori da Dzeko a Ribery e Llorente»

Il primo bilancio sul campionato, dopo 4 giorntae. Niente di definitivo, ma carlo Ancelotti è abbastanza sicuro su quanto ha già visto in campo. Così chiede pazienza per il Milan di Gianmpaolo e promuove invece la Roma di Fonseca. Il tecnico del Napoli interviene a Radio anch'io sport e ammette che

è ancora alla ricerca di una identità precisa. Quando sei in mezzo al guado è sempre più complicato, le cose non vengono in modo naturale, c'è la volontà di farlo, ma serve pazienza. È arrivato un nuovo tecnico con idee diverse, tanti nuovi giocatori, serve tempo». La Roma, invece, «sicuramente può entrare nella competizione dell'alta classifica. Fonseca è un ottimo allenatore con idee interessanti e ha dato vigore e entusiasmo a una squadra giovane, anche se adesso è valorizzata da un giocatore anziano come Dzeko. Ma questo è il momento -ha concluso Ancelotti- degli anziani, oltre a Dzeko, basti vedere cosa fanno Llorente, Ribery, Ronaldo».

«il Milan