«Mi è scappata una parolaccia. Comincia per 'c' e finisce con 'ò, ma non era rivolta all'arbitro». Così il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, sulle cause della sua espulsione nel recupero della gara di San Siro col Milan. Quanto alla prestazione della sua squadra, si dice contento a metà: «Il primo tempo non tanto bene, c'è stato pocoequilibrio e abbiamo concesso molti contropiede - afferma ai microfoni di Dazn -. Il Milan si difendeva bene ma noi avevamo un ritmo molto blando. Meglio il secondo con un ritmo più alto, abbiamo fatto tanti tiri, purtroppo centrali».A Gennaro Gattuso è nel complesso piaciuta la prestazione della sua squadra. «Abbiamo giocato contro una grande squadra. I ragazzi il primo tempo hanno giocato bene ma siamo mancati negli ultimi 20 metri. Tecnicamente abbiamo sbagliato troppo in questi ultimi metri. Nel secondo tempo gli ultimi 25-30 minuti siamo stati stanchi e ci siamo disuniti. Ripeto, tutto sommato è stata una buona partita e sono contento».Piatek e Cutrone, insieme o in alternativa? «Per me possono giocare insieme, ma devono essere bravi. A volte a me non piace giocare con 4 a centrocampo perchè diventi troppo prevedibile. In questo momento non giocano insieme non perchè non possono ma perchè ci sono degli equilibri che devono essere mantenuti».Il quarto posto dipenderà molto dai gol... che non arrivano ancora. «Se la mia squadra sbagliasse meno in fase di transizione potrebbe fare molto di più. Nelle prime 20 partite di quest'anno il principale rammarico è quello di aver sbagliato troppe volte l'ultimo passaggio, siamo troppo imprecisi. Da giocatori tecnici come Paquetà o Calhanoglu mi aspetto che possano fare meglio da questo punto di vista perchè ne hanno le capacità».