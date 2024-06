Ancelotti, chiesti cinque anni di carcere per evasione fiscale per più di 1 milione di euro

Carlo Ancelotti è finito nel mirino della gisutizia spagnola che ha chiesto cinque anni di carcere. Il tecnico italiano, fresco vincitore della Champions League in finale contro il Borussia Dortmund, era stato accusato di evasione fiscale per più di 1 milione di euro, con il procuratore di Madrid che aveva chiesto almeno 4 anni e 9 mesi a marzo. L'accusa era l'evasione di 1,062,079 euro tra l'anno fiscale 2014 e quello del 2015, nella sua prima avventura con i Blancos.

Le carte

Come riporta Mundo Deportivo, che ha avuto accesso alle carte dell'Avvocatura dello Stato, Ancelotti «Era obbligato a pagare le tasse in Spagna per l'intero importo ottenuto.

In ogni caso, l'allenatore del Real Madrid ha incluso nelle entrate la remunerazione per il suo lavoro con i Blancos, ma non il guadagno dai diritti di imagine».