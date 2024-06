Ancelotti contro la Fifa: «Il Real Madrid non andrà al Mondiale per club»

Sul Mondiale per Club a 32 squadre si abbatte l’ira di Carlo Ancelotti. Il torneo è in programma nell’estate del 2025 tra il 15 giugno e il 13 luglio negli Stati Uniti (ma qualche settimana fa già c’era chi ipotizzava uno slittamento al 2027), ma il tecnico italiano ha messo addirittura in dubbio la partecipazione del Real Madrid in un’intervista rilasciata a Il Giornale: «La Fifa se lo scorda, calciatori e club non parteciperanno a quel torneo. Una partita sola del Real Madrid vale 20 milioni di euro e la Fifa vuole darci quella cifra per tutta la coppa. Negativo. Come noi altri club rifiuteranno l’invito». Le parole del tecnico dei Blancos, che il 1° giugno hanno vinto la 15° Champions a Wembley nella finale contro il Borussia Dortmund (2-0), hanno colto di sorpresa il mondo del calcio. Ma il problema resta e va affrontato. Ci sta provando l’Eca, l’associazione delle squadre europee, presieduto da Nasser Al Khelaifi. Ma c’è un problema: il numero uno del Psg non è proprio il miglior amico di Florentino Perez. Dal Real Madrid, intanto, nessuno ha voluto commentare le parole di Ancelotti. La Fifa sta cercando di capire la situazione. E tutte le rivali, Inter e Juventus in testa (le due italiane in gara), cercheranno di capire cosa sta succedendo.

