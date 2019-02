© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Città di Anagni vola. Con il successo di ieri al Caslini contro la vicecapolista Sassari Latte Dolce, la compagine ciociara ha raccolto la seconda vittoria consecutiva che le ha permesso di salire a 32 punti dopo 27 gare con un vantaggio di cinque lunghezze sulla zona playout. Gli anagnini oltre a distanziare l'Ostia Mare, hanno scavalcato anche il Flaminia che avevano superato domenica scorsa in trasferta. Match winner della gara di ieri l'esterno Emanuele Capuano, alla quinta rete stagionale.«Sono veramente felicissimo- ha spiegato Capuano- con quello di ieri sono a cinque reti stagionali e, escludendo quella con il Ladispoli sono state tutte decisive, da tre punti. Ma a parte il successo personale, quello che conta sono le vittorie della squadra. Siamo in un buon momento e fare goal per me è sempre un motivo di grande soddisfazione. Tra l'altro il goal è stato stupendo. Dopo aver ricevuto palla da Dolce, ho stoppato d'esterno concludendo ad incrocio. Per il portiere sardo era davvero difficile arrivarci».Nessun riposo per gli uomini di Manolo Liberati che domenica saranno impegnati nella difficile trasferta a Monterosi.«Per quanto riguarda la prossima partita- ha aggiunto Emanuele Capuano- c’è poco da dire, Monterosi è una grandissima squadra che gioca un buon calcio. All’andata ci hanno messo in difficoltà, ma da allora è vcambiato molto, non venivamo da un buon momento. Adesso invece dobbiamo approfittare di questo momento positivo e continuare con questa voglia. Grinta e corsa credo possano fare la differenza. Le due sconfitte consecutive sono arrivate un po' in modo rocambolesco. Contro la SFF Atletic,o sicuramente il loro campo ci ha penalizzato perché piccolo e non proprio messo bene. C’è da dire che guardando i risultat, loro in casa hanno vinto quasi sempre e fuori faticano. Poi il Lanusei, una squadra molto organizzata e forte».«Ma è un perioso passato- conclude il bomber dell'Anagni- ora veniamo da due successi consecutivi. Il punto di forza credo che sia il fatto di avere tanta voglia di portare a casa le partite con la mentalità giusta, quella che forse a noi un po’ è mancata in qualche occasione. M anon ci siamo mai abbattutti e le ultime vittorie lo dimostrano».Intanto il ds Diego Tomassi sottolinea il buon lavoro degli anagnini con i giovani. Ben sei Under schierati dall'inizio nella gara di ieri ed un lavoro costante sui piu' giovani che bon sono un handicap ma un punto di forza. Particolare elogio dalla società per Luigi Dolce, 19 anni alla seconda stagione ad Anagni che malgrado abbia giocato poco ieri è stato tra i migliori in campo. La dirigenza ha rifiutato a dicembre richieste da Eccellenza e Promozione per il prestito del baby, ma gli anagnini hanno deciso di puntare forte su di lui.