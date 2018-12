© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Città di Anagni di mister Manolo Liberati reduce da nove risultati utili consecutivi con tre vittorie e sei pareggi ed una sola rete subita nelle ultime quattro gare, è pronta al recupero di campionato, domenica 30 dicembre a Roma sul Campo del Trastevere. Gli anagnini dopo una lunga rincorsa hanno raggiunto 20 punti e per la prima volta nella stagione sono fuori dai playout. I romani guidati dal ciociaro d'adozione Fabrizio Perrotti, a lungo primi in classifica sono attualmente al posto d'onore a sole tre lunghezze dalla vetta che potrebbero riagguantare domenica vincendo il recupero. Una gara difficile per la squadra ciociara che da neopromossa in serie D, dopo un avvio stentato sta facendo molto bene.«Domenica recupereremo la partita con il Trastevere- ha spiegato il ds dell'Anagni, Diego Tomassi- Noi andiamo là consapevoli di incontrare una grande squadra con tanti ottimi giocatori che vorranno rifarsi della sconfitta di domenica scorsa e tornare primi in classifica. Spero tanto che i nostri ragazzi facciano una partita importante ed attenta dando tutto in modo da chiudere l'anno in bellezza. Il nostro 2018 è stato piu' che positivo. Siamo passati da una vittoria di campionato in Eccellenza a giocarci la salvezza in questo campionato in serie D, mai come questa stagione tanto difficile. Se il campionato finisse oggi, con una partita da recuperare diremo che è stata fatta una vera impresa, perché l'Anagni sarebbe salva e al cospetto di tante realtà più importanti di noi».«Ma mancano tantisisme partite e per questo dobbiamo ancora fare tanto e lavorare sodo per chiudere un bilancio oltre ogni aspettativa- ha aggiunto Tomassi- Finora ho visto un campionato difficile e tecnicamente molto elevato, con tante squadre che annoverano nelle loro rose, giocatori importanti. Credo che nel girone di ritorno conterranno molto gli scontri diretti e il fattore casalingo. Noi davanti ai nostri tifosi, nelle gare casalinghe dovremo sicuramente migliorare e fare qualcosa in più se vogliamo centrare la salvezza diretta. Sicuramente lotteremo fino alla fine per raggiungere il traguardo della permanenza in serie D. Ne ero certo anche prima quando le cose non erano positive. Non dobbiamo dimenticare da dove siamo partiti e quando è stata dura risalire, dobbiamo lavorare sodo e raccoglieremo solo cose buone».In chiusura il ds del Città di Anagni, Diego Tomassi, si sofferma sul ritorno in biancorosso del bomber Francesco Cardinali.«Cardinali é il giocatore che ci mancava davanti- ha concluso Tomassi- nessuno dei nostri attaccanti ha le sue caratteristiche e quindi nel mercato di dicembre siamo intervenuti nei ruoli dove eravamo scoperti. Adesso con l'arrivo abche di Pagliarini, Bordi e Cipriani, abbiamo sistemato la rosa e possiamo lavorare e contare su altri giocatori importanti che prima non avevamo».