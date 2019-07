© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una speranza, ma anche qualcosa di più. Anzi, molto di più. Il Città di Anagni è a un passo dal ripescaggio in serie D, un traguardo che soltanto qualche settimana fa sembrava difficile da raggiungere, se non impossibile per tanti. Eppure, il precipitare di alcune situazioni nelle valutazioni sulle squadre iscritte alla serie D (e i ripescaggi in Lega Pro) hanno cambiato le carte in tavola.Sarebbe il Pavia (l'ufficialità ancora non c'è) a "liberare" il posto al Città di Anagni. Il campo di gioco del club lombardo non sarebbe idoneo per ospitare le gare di serie D, da qui la bocciatura della domanda e l'ammissione al campionato di ccellenza. Sarebbe il nono posto libero in quarta serie e, secondo le graduatorie pubblicate dalla Lnd, il posto spetta al Città di Anagni, che già si sta allenando e che giocherà a Paliano, struttura che ha già ospitato le gare di serie D del club biancorosso.Il ripescaggio del Città di Anagni, apre le porte anche al ritorno immediato in Eccellenza del Latina S.Sermoneta che ne prenderà il posto in Eccellenza, essendo l'ottava squadra in graduatoria, alle spalle del Formia che sarà invece ripescato al posto del Pomezia, altra squadra laziale in procinto di salire in serie D.L'ammissione del Città di Anagni in quarta serie aprirà le porte anche alla suddivisione delle squadre laziali in serie D. Una almeno dovrà traslocare e la candidata numero uno appare essere la Flaminia Civita Castellana, che ha espressamente chiesto (insieme ad altri per la verità) di tornare a giocare, come qualche anno fa, nel girone umbro-toscano che, a detta dei dirigenti civitonici, garantirebbe maggiori presenze sugli spalti da parte delle tifoserie avversarie, tradizionalmente più vicine alle loro squadre, rispetto alle tifoserie laziali.