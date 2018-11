© RIPRODUZIONE RISERVATA

Primo successo stagionale nel campionato di serie D, girone G, per il Città di Anagni di mister Manolo Liberati che ha espugnato per 2-0 il campo del Castiadas i n Sardegna grazie alle reti di Capuano e di Daniele Gragnoli su rigore nella ripresa. Gli anagnini dopo 10 gare disputate salgono a 7 punti superando momentaneamente in classifica Anzio e Lupa Roma che giocheranno domani. Fondamentali per il successo anagnino i recuperi dagli infortuni di Stancampiano, Gragnoli, Stazi, Colarieti, Pralini, La Terra. Non tutti sono scesi in campo, ma sono tornati a disposizione di mister Liberati e saranno utili per le prossime gare. Importanti soprattutto i rientri di Stancampiano autore di un paio di interventi decisivi e di Daniele Gragnoli che si è procurato e pii realizzato un rigore.Proprio la mancanza dell'attaccante piu' importante, fuori per infortunio da un paio di mesi aveva creato i maggiori problemi ai ciociari cnhe creavano tanto senza però concretizzare. Oggi squadra invece forse meno bella da vedere ma piu' concreta.«Grandissima partita siamo stati fantastici. Gara preparta al meglio, abbiamo rispettato le consegne ed abbiamo conquistato la prima vittoria, un risultato al quale tenevamo da tanto tempo. Una vittoria per me particolamente importante- spiega Marco Contucci, difensore dell'Anagni- perchè ieri è venuta a mancare mia nonna Maria. Dedico la vittoria a lei. I miei compagni di squadra hanno voluto farmi indossare la fascia di capitano. Non serviva, il modo con il quale mi sono stati vicini mi ha fatto venire i brividi, li ringrazio, vittoria che fa molto morale».«Finalmente la prima vittoria che dà morale, l'abbiamo voluta a tutti i costi mettendoci anima e cuore. Ci siamo tolti la prima grande soddisfazione portando a casa tre punti, ce li siamo meritati tutti- ha aggiunto il rientrante portiere Giuseppe Stancampiano- sono contentissimo per due interventi molto importanti che hanno aiutato la squadra in un momento di difficoltà, va bene cos컫Finalmente è arrivata questa vittoria meritatissima stiamo lavorando con impegno da mesi, il successo è meritatissimo- ha concluso Daniele Gragnoli- sono felicissimo per il goal. Venivo da un momento non particolarmente facile e questo mi rende felice. Gli episodi finora non c'erano stati favorevoli, finalmente una vittoria importante e meritata».Il Città di Anagni ora è atteso da un trittico terribile: domenica 11 novembre gara casalinga contro l'Aprilia, mercoledì 14 novembrealtro derby laziale a Colleferro in trasferta contro la Vis Artena ed infine il 18 ancora a Colleferro, ma stavolta con gara da calendario in casa contro l'Ostiamare.