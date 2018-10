© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Città di Anagni di mister Manolo Liberati è volato questa mattina dall'aeroporto di Fiumicino alla volta della Sardegna dove domani pomeriggio giocherà la sua prima storica gara di serie D in terra sarda. La compagine ciociara sarà impegnata sul campo del Lanusei attualmente secondo in classifica alle spalle della corazzata Avellino. Il Città di Anagni ha finora raccolto tre punti frutto di altrettanti pareggi in cinque gare. Malgrado la forza degli avversari, in Sardegna punterà a conquistare il primo successo stagionale.«Giocare per la prima volta in Sardegna sarà sicuramente molto affascinante- ha spiegato il ds anagnino, Diego Tomassi- abbiamo deciso di partire di sabato per stare piu' tempo insieme e fare ancora piu' gruppo anche se i ragazzi stanno insieme ormai dal 23 luglio. Affronteremo una squadra forte, tosta, il Lanusei che non è seconda in classifica a caso. Hanno una squadra a mio parere costruita per disputare una stagione importante».«Noi veniamo da due prestazioni positive, Avellino ed Sff Atletico che ci fanno ben sperare. E' vero che finora abbiamo raccolto solo tre punti- ha aggiunto Tomassi- ma abbiamo affrontato le migliori squadre del girone. Ci siamo allenati bene preparando la partita al meglio, con la determinazione delle due partite precedenti possiamo fare risultato. Proprio la determinazione potrebbe essere il fattore importante per tornare a casa con un risultato positivo».Purtroppo per mister Liberati ancora infermeria piena. «Per quanto riguarda gli infortunati- incalza Tomassi- la situazione non è purtroppo migliorata rispettro a qualche giorno fa. Daniele Gragnoli tornerà in gruppo solo martedì, Stazi, Stancampiano e La Terra hanno ancora problemi e staranno fuori. L'unico recuperato è Galvanio, ma proprio in queste ore abbiamo avuto un altro problema. Leonardo Ancinelli ha subito una botta al mento ed ha dovuto far ricorso a cinque punti di sutura. Non ci piangiamo addosso, chi andrà in campo darà il massimo. Siamo una squadra giovane che ha bisogno di fiducia e di tempo. Un risultato positivo sarebbe fondamentale per il morale».I tifosi anagnini si augurano che possa continuare il momento d'oro di Luca Di Giovanni in rete nelle ultime due gare.