Il tecnico Antonio Pecoraro, romano di nascita e sorano d'azione, non sarà l'allenatore del Città di Anagni nella stagione 2019-2020 che potrebbe vedere i ciociari, attualmente sicuri dell'Eccellenza, disputare ancora il campionato di serie D. Pecoraro era stato chiamato dalla società del presidente Alfredo Cicconi sul finire della passata stagione per provare ad ottenere una difficilisima salvezza ed aveva sostuito sulla panchina anagnina Manolo Liberati. L'Anagni era riuscito ad arrivare ai playout salvezza contro l'Ostiamare, ma malgrado il pareggio sul litorale romano alla fine dei tempi supplementari è retrocesso dalla serie D all'Eccellenza a causa del peggior piazzamento nella regular season rispetto all'Ostiamare. Oggi la società ciociara ha comunicato la fine del rapporto con mister Pecoraro.Al momento sarebbero tre i nomi in lizza per la panchina della compagine della CIttà dei Papi. Si tratta di Enrico Baiocco, Davide Mancone e Luca Galuppi.«Baiocco, Mancone e Galuppi sono tre profili che seguiamo e che reputo molto interessanti. Ma non sono i soli. C'è anche un quarto nome che tengo per me- ha spiegato Marco Galante, dg del Città di Anagni- comunque tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima annunceremo il nuovo tecnico. Poi passeremo alla rosa dei giocatori. Al momento l'unico certo della conferma è Francesco Cardinali».«Per quanto riguarda il campionato che andremo a disputare- ha aggiunto Galante- abbiamo già comunicato alla Lega Dilettanti la nostra volontà di effettuare la domanda di ripescaggio alla serie D. Aspettiamo solo che parti la gara per i lavori al campo Roberto Del Bianco in modo da essere certi che i tempi siano rispettati. Entro il 15-20 giugno come riferito dal comune la gara dovrebbe partire».Per essere certa di un ripescaggio, l'Anagni, attualmente terza nella graduatoria deve essere sicura di avere un campo a disposizione dove poter giocare le gare casalinghe. Negli ultimi due anni ha giocato a Paliano e Colleferro. Ora vuole tornare ad Anagni al Roberto Del Bianco che subirà lavori di ammodernamento con il fondo che diventerà in sintetico.