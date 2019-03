© RIPRODUZIONE RISERVATA

Derby laziale che si annuncia molto interessante domani pomeriggio al Caslini di Colleferro dove il Città di Anagni di mister Manolo Liberati, affamato di punti per la salvezza, riceverà la Vis Artena già salva. Si tratta di una gara valida per la trentunesima giornata di andata del campionato nazionale di serie D, girone G. Gli anagnini ci arrivano con 33 punti conquistati in 30 gare con 7 vittorie, 12 pareggi ed 11 sconfitte ed una posizione ad oggi rischiosa con una sola lunghezza di vantaggio sui playout. L'Artena invece ha conquistato finora 44 punti è nona assoluta in classifica ed ha raccolto 13 vittorie, 5 pareggi e 12 sconfitte. Terzo miglior attacco per i romani con 53 reti, ma una difesa che subisce tante reti, ben 51 finora. I ciociari invece solo 25 goal segnati, meglio solo del fanalino di coda Anzio, e 34 subiti, tra le migliori difese.Nelle ultime tre gare gli anagnini hanno raccolto solo un punto e cercano riscatto per poter arrivare quanto prima alla salvezza. Nel team di mister Manolo Liberati, il punto della situazione al Messaggero è affidato al ds Diego Tomassi.«Domani incontreremo una grande squadra, sicuramente la sorpresa di questo campionato per i risultati che ha fatto fino ad oggi. Noi dovremmo fare una grande partita per batterli e proseguire il nostro percorso. Vogliamo recuperare i punti persi nelle ultime giornate, perché la squadra ha fatto sicuramente ottime prestezioni, ci è mancato solo il goal-ha spiegato Tomassi- Abbiamo un gruppo compatto che sta lavorando per raggiungere questa salvezza. Formazione? Vedromo solo domani mattina se riusciremo ad avere qualche giocatore in più ma non credo, purtroppo quest'anno gli infortuni ci hanno perseguitato».«L' Artena come detto è una grande squdra e temo la loro spensieratezza perchè ormai possono giocare tranquilli a slavezza raggiunta. Loro hanno tanti giocatori di categoria e affermati per questa serie D- ha aggiunto il direttore sportivo anagnino. Noi siamo sulla strada giusta per raggiungere la salvezza e il bilancio lo faremo a fine campionato. Ci aspettano tante finali fino a fine anno»Per quanto riguarda la formazione dei ciociari tanti dubbi per mister Liberati«Lustrissimi ha avuto una ricaduta e sicuramente non sarà della partita. Gli acciaccati, in particolare Gragnoli e Pagliarini- ha aconcluso Diego Tomassi- vedremo come staranno domenica mattina dopo la rifinitura ed a poche ore dalla partita. Lo stadio Del Bianco? Aspettiamo segnali dal comune, oltre di quello letto sui giornali non so nulla».