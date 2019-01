© RIPRODUZIONE RISERVATA

Doamani pomeriggio alle ore 14,30 al Casilini di Colleferro il Città di Anagni di mister Manolo Liberati riceverà la visita dell'Albalonga. Si tratta della prima gara del girone di ritorno. Gli anagnini hanno chiuso il girone di andata a 21 punti ed oggi sarebbero matematicamente salvi, ma vengono da una pesante sconfitta rimediata domenica 30 dicembre a Roma sul campo della co capolista, insieme al Lanusei, Trastevere. Una sconfitta arrivata dopo ben 9 risultati utili consecutivi, tre vittorie e sei pareggi che avevano fatto risalire i ciociari dagli ultimi posti alla zona salvezza. Una sola rete subita nelle ultime quattro gare prima di Trastevere avevano messo in mostra una difesa solida che purtroppo per gli anagnini non si è confermata domenica scorsa. Ora la possibilità del riscatto con l'Albalonga in attesa di poter tornare presto a giocare al Roberto Del Bianco di Anagni. Il comune ha pubblicato il bando per lavori da circa 500.000 euro per rimettere a nuovo lo stadio anagnino con il manto in erba sintetica ed una manutenzione agli spogliatoi. Il Città di Anagni ormai da due anni gioca lontano dalla sua città e vuole tornare presto nel suo impianto. Per quanto riguarda la gara di domani, mister Manolo Liberati dovrà rinunciare a Colarieti squalificato ma recupera il capitano Renato Lustrissimi che tornerà al centro della difesa. Una gara speciale per l'ultimo arrivato in casa anagnina, l'attaccante Francesco Pagliarini, ex Albalonga da poco in ciociaria.«Per me è una gara speciale in quanto fino a poco fa indossavo la maglia dell'Albalonga che è una buonissima squadra, forte da prendere con le molle. Dovremo dare il 100% e giocare con molta attenzione per fare risultato- ha spiegato Pagliarini- noi comunque siamo un buon gruppo che non ha paura di nessuno ed è pronto a giocare ogni gara da adesso alla fine come una finale per raggiungere l'obiettivo salvezza. Da parte mia domenica ho giocato la mia prima gara da titolare a Trastevere ma purtroppo è andata male. E' arrivata una sconfitta contro una squadra comunque molto tecnica e ben preparata che non a caso è in testa alla classifica. Dispiace da parte nostra è mancata un po' di cattiveria agonistica e non abbiamo messo in campo quanto preparato in settimana. Sono sicuro che ci rifaremo con l'Albalonga».Tra i convocati non ci sarà ancora il bomber Francesco Cardinali. L'attaccante anagnino purosangue, aveva lasciato in estate gli anagnini per stare piu' vicino alla famiglia e dedicarsi di piu' al lavoro per andare all'Anitrella in Promozione. Da qualche settimana ha sentito però il richiamo della sua terra e la volontà di misurarsi con la serie D. Era infortunato, ora ha recuperato ma solo da martedì tornerà in gruppo. I tifosi anagnini si aspettano molto da lui.