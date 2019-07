© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aspettando un (improbabile) ripescaggio in serie D, il Città di Anagni perfeziona il parco "under", da utilizzare la prossima stagione nel campionato di Eccellenza. Il club biancorosso ha infatti messo nel mirino (a giorni l'ufficilità) quattro calciatori under 19. Si tratta del difensore centrale (ma anche esterno) Francesco Capodanno, proveniente dal Frosinone Primavera, calciatore che ha già conosciuto l'Eccellenza laziale due stagioni fa, vestendo la maglia del Colleferro e venendo premiato come il calciatore del 2000 con il maggior numero di minuti giocati in campionato. Insieme a Capodanno, la difesa si rinforza anche con il portiere del Latina 1932 Kevin Caulo, un classe 2000 anche lui. Il terzo Under 19 è Davide Palmisani, attaccante che era tesserato per l'Atletico Torrenova 1986. Completa il poker di giovani, Richard Megaro, che è un 2001 ed è stato svincolato dalla Virtus Avellino.