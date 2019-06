Ultimo aggiornamento: 14:05

Notizia clamorosa in casa Arce: l'allenatore Stefano Campolo che era stato appena confermato, nella giornata di domani salvi colpi di scena clamorosi firmerà per la Vis Artena in serie D. La società dell'Arce aveva piu' volte detto che in caso di chiamata da categoria superiore Campolo sarebbe stato lasciato partire. E questo è avvenuto nelle ultime ore. Ora si apre la corsa alla successione di Campolo. Favoriti Alessio Ciardi, sarebbe un ritorno e Pino Ferazzoli ex Isolaliri. Per quanto riguarda i giocatori confermati Andrea Pintori, Gianluca Colò, Dragos Iacobs, Pescosolido, Courrier ed altri giocatori importanti.In casa del Morolo la società del presidente Lelio Martini ha lanciato la campagna "Con un abbonamento salviamo il Morolo". Si chiamano a raccolta i tifosi. Si punta a 300 abbonamenti da 50 euro l'uno per garantire l'iscrizione al prossimo campionato di Eccellenza. Da oggi la società sarà nelle piazze e luoghi pubblici di Morolo per raccogliere le adesioni. Sicura la separazione da mister Mirko Granieri che quindi è sul mercato.In casa del Sora si cerca di risolvere la crisi societaria. Una cordata di imprenditori locali sarebbe interessata a rilevare la società. Se ne saprà di piu' nei prossimi giorni.Ad Ausonia dopo il neo tecnico Sasà Amato ed il primo acquisto Gargiulo, sono stati confermarti i bomber Palumbo e Giuseppe Monaco Di Monaco.