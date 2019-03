© RIPRODUZIONE RISERVATA

Manolo Liberati non è piu' l'allenatore del Città di Anagni, formazione ciociara che milita nel campionato nazionale di serie D, girone G. Il tecnico romano è stato sollevato poco fa dall'incarico dopo la sconfitta rimediata dagli anagnini domenica scorsa sul campo dell'Ostiamare. Nel pomeriggio faccia a faccia tra la società e l'ormai ex allenatore. Una sconfitta quella di Ostia, pesante non tanto per il risultato, 2-0 per gli ostiensi, quanto per il fatto che si trattava di un vero e proprio spareggio salvezza.Gli anagnini in 32 partite hanno raccolto solo 32 punti con 7 vittorie, 12 pareggi e 13 sconfitte, ma soprattutto hanno realizzato solo 25 reti, secondo peggior attacco, migliore solo del fanalino di coda Anzio. Proprio la difficoltà di andare a rete malgrado ottimo gioco espresso, hanno penalizzato gli anagnini che nelle ultime cinque gare hanno raccolto solo un pareggio e ben quattro sconfitte. Numeri negativi per una squadra che deve salvarsi. L'Anagni ha pagato anche il fatto di doversi allenare e giocare le partite casalinghe ormai da due anni lontano da Anagni. Si allena infatti a Palino giocando a Colleferro. la notizia dell'esonero è arrivata dalla società biancorossa che ha comunicato che «l'allenatore della prima squadra Sig.Manolo Liberati é stato sollevato dall'incarico.Al mister porgiamo il nostro ringraziamento per il lavoro svolto fino ad oggi oltre alla dedizione e la professionalitá costantemente dimostrata.Augurando il meglio per l'attivitá sportiva futura, Città di Anagni Calcio prova ad aprire un nuovo ciclo in un momento estremamente delicato per la stagione, fiduciosa nel raggiungimento dell'obbiettivo salvezza»Ancora nessun sostituto. Probabile il nuovo tecnico venga annunciato nella giornata di domani. In pole Paris ex Rieti ma non si esclude neanche una soluzione interna.