Altra brutta tegola per il Città di Anagni di mister Manolo Liberati ad un solo punto dopo tre giornate del campionato nazionale di serie d, girone G. La compagine ciociara dopo il bomber Daniele Gragnoli perde per infortunio anche il baby talento Domenico Stazi. Il giovane uscito anzitempo mercoledì nella gara casalinga persa 2-0 contro il Cassino a Colleferro, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico ad una mano. Ne avrà per almeno un mese. Inizialmente non sembrava nulla di grave, ma dopo i controlli medici piu' approfonditi il centrocampista è stato costretto ad andare sotto i ferri. Una perdita importante per Liberati a poche ore dalla difficilissima trasferta al Partenio di Avellino contro i campani, corazzata del girone, che si va ad aggiungere a quella del bomber Daniele Gragnoli. L'attaccante è stato sottoposto a risonanza magnetica. Fortunatamente nulla di grave per la caviglia, ma dovrà stare fermo per una settimana con sole terapie. Poi una seconda settimana con lavoro differenziata e solo tra 21 giorni potrà tornare disponibile.Due perdite importanti soprattutto per un reparto come l'attacco che almeno nelle gare con Anzio e Cassino ha trovato molte difficoltà. Il Città di Anagni costruisce molto e gioca bene fino ai 25 metri avversari. Poi il buio. Liberati in questi giorni ha provato molte soluzioni offesnve anche se la formazione che sarà opposta all'Avellino resta ancora top secret. Appaiono sicuri di una maglia il portiere Stancampiano, i difenori Contucci, Pralini e La Rosa, Colarieti, Lustrissimi e La Terra. Per le altre quattro maglie molta incertezza.«Dobbiamo fare meglio rispetto alla gara con il Cassino e fare maggiore attenzione. Abbiamo subito due goal su palle inattive, errori che non possimao permetterci e che in questa categoria si pagano a caro prezzo- ha spiegato Renato Lustrissimi- dobbiamo cercare di sfruttare meglio l'enorme mole di gioco che produciamo, con maggiore cinosmo e cattiveria, a prescindere dall'avversario. L'Avellino ha storia, blasone, è una corazzata, ma non abbiamo paura, andremo in campo per vincere e daremo tutto. Sono convinto che possiamo fare una grande gara».