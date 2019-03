Anagni, domani la "prima" di Pecoraro: «Giocheremo più offensivi, c'è fiducia»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Antonio Pecoraro, romano, sorano d'adozione, nuovo allenatore del Città di Anagni, formazione ciociara in lotta per la salvezza nel campionato nazionale di serie D, girone G, farà il suo esordio sulla panchina biancorossa domani pomeriggio quando gli anagnini, riceveranno al Caslini di Colleferro il Trastevere. Una gara difficile che vedrà affrontarsi una squadra l'Anagni in piena zona playout e bisognosa di punti, ed i romani del Trastevere forse alla loro ultima possibilità di poter ancora lottare per il primo posto nel girone. Pecoraro è subentrato sulla panchina anagnina solo in settimana sostituendo l'esonerato Manolo Liberati, ma sembra avere già le idee chiare.«Il tempo a disposizione è stato pochissimo quindi non posso certamente stravolgere la situazione- ha spiegato mister Antonio Pecoraro- in questi giorni ho lavorato molto sulla testa dei giociatori, i ragazzi mi sembrano molto motivati e desiderosi di poter raggiungere la salvezza. Hanno lavorato bene e molto e sono consapevoli che da adesso in poi saranno tutte finali, non possiamo sbagliare».«Correttivi rispetto al passato? Sicuramente giocheremo piu' offensivi. L'attaccante che fungerà da terminale offensivo avrà compagni vicini non sarà lasciato solo. L'obiettivo è creare gioco e soprattutto realizzare. Avremo qualche assenza pesante- ha aggiunto Pecoraro- mi riferisco soprattutto a Cardinali, Lustrisismi e Cipriani- ma chi andrà in campo darà il massimo».«Contro il Trastevere del mio amico Fabrizio Perrotti- ha concluso il neo allenatore anagnino- sarà una gara difficilisima anche loro si giocano molto, ma noi non possiamo sbagliare. Mi immagino una partita dai ritmi alti, ci siamo preparati bene e sapremo affrontarla nel migliore dei modi. La quota salvezza? Penso che per restare in D da adesso in poi serviranno dai 10 ai 12 punti, molto dipenderà anche dagli scontri diretti. Siamo pronti, faremo bene dando il massimo».