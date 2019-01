© RIPRODUZIONE RISERVATA

Renato Lustrissimi è il capitano del Città di Anagni, la compagine ciociara guidata da mister Manolo Liberati che sta tentando una non facile salvezza da neopromossa nel campionato nazionale di serie D, girone G. Domenica gli anagnini hanno pareggiato ad Anzio contro i locali che sono fanalino di coda del girone tornando in zona playout. Con appena 22 punti in 21 gare hanno alle spalle solo cinque squadre mentre appaiate ma favorite dagli scontri diretti ci sono Ostiamare e Budoni ed un punto piu' su il Flaminia.A sei lunghezze il Latina. La salvezza è ancora tutta da giocare con tante gare da disputare ma gli anagnini debbono migliorare in zona goal avendo con 18 reti fatte il secondo peggior attacco. La difesa invece con 23 reti subite è da zona playoff. Tra i pilastri del reparto difensivo anagnino c'è proprio Lustrisimi che dopo aver iniziato la stagione nel suo ruolo storico di centrocampista centrale è stato arretrato da mister Liberati con ottimi risultati al centro della difesa. Il capitano biancorosso al Messaggero spiega il momento della sua squadra.«Domenica abbiamo perso due punti? Non è proprio così. Sapevamo che dovevamo stare attenti perché nessuna squadra ha avuto vita facile sul campo di Anzio nonostante la loro posizione in classifica- ha spiegato Lustrissimi-Noi siamo una squadra che predilige giocare palla a terra e nei primi minuti abbiamo trovato difficoltà nell'adattarci ad un campo che non ce lo consentiva. Poi c'è stato il goal loro e la partita si è messa tutta in salita»« Nel secondo tempo siamo stati bravi a riprendere la partita, ma un pò meno nel concretizzare altre occasioni.Ora abbiamo una serie di partite molto importanti ad aniziare da domani a Cassino. Poi in casa a Colleferro l'Avellino. Dovremo essere bravi nel raccogliere più punti possibili- ha aggiunto il capitano dell'Anagni- da adesso in poi per noi saranno tutte finali. Dobbiamo ragionare partita dopo partita, ora le gare in questa fase della stagione sono tutte determinanti. Noi abbiamo dimostrato di poter giocarcela alla pari con tutte, c'è tanta carica e fiducia».«Il ritorno in squadra del bomber Francesco Cardinali ed i nuovi (ultimo quello del centrocampista Cosimo D'Amicis, 20 anni ex Virtus Francavilla, serie C, ndr) ci daranno sicuramente una spinta in più per questo girone di ritorno. Domani a Cassino- incalza Lustrisimi- sarà una partita difficile perché andremo ad affrontare una grande squadra con giocatori importanti soprattutto nel reparto offensivo, ma non solo. Ma come ho detto poco fa non guardiamo agli avversari, sappiamo che sarà una delle tante finali e l'affronteremo con il piglio giusto. Credo nella salvezza ed il segreto per ottenerla sarà quello di compattarci e restare uniti nelle difficoltà».