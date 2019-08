© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' stato derby vero questa mattina al Tintisona di Paliano tra i locali di mister Francesco Russo, ripescati in Eccellenza dopo aver raggiunto la finale di coppa Italia regionale di Promozione nella scorsa stagione, ed il Città di Anagni del tecnico Davide Mancone, riammesso da qualche giorno in serie D. Malgrado il calco ed i carichi di lavoro di questi giorni le due squadre non si sono risparmiate dando vita ad una gara amichevole combattuta e piacevole che ha deliziato il numeroso pubblico presente. Ha vinto l'Anagni per 2-1 grazie alle reti di Flamini su rigore e di La Terra per g.li anagnini e di Matozzo su rigore nel finale per il Paliano. Tutti i goal nel secondo tempo.Ottimo il primo tempo dove i due tecnici hanno fatto giocare per grandi linee la posibile squadra titolare con Mancone però privo di due pedine importanti in attacco quali Francesco Pagliarini e Franco Sosa acciaccati e Russo ha rinunciato a quattro ragazzi tra i quali Ventura non al meglio della condizione.Nell'Anagni molto bene Damiano Binaco, il migliore in campo. Bene anche Casavecchia, Pappalardo ed il portiere Giuliani. Nel Pliano molto bene Porzi ma anche Lampis, Romaggioli ed Ilari. Poi nella ripresa tanti cambi ma spettacolo che non è mai mancato. Soddisfatti i due tecnici. Importanti nell'Anagni gli ingaggi degli ultimi minuti di D'Amicis, Capuano, Giuliani e Colarieti. La rosa è praticamente fatta, anche se la società con il ds Diego Tomassi ed il dg Marco Galante è vigile sul mercato.In casa del paliano a parlare a fine gara è mister Francesco Russo. «Direi molto bene, i ragazzi hanno interpretato al meglio la gara. E' stata partita vera non sembrava assolutamente una gara amichevole. Direi siamo andati meglio delle attese. Considerando che avevo fuori quattro pedine- ha spiegato Russo- sono soddisfattisimo. Per quanto riguarda il mercato cerchiamo un attaccante ed un portiere in età di Lega».