Colpo grosso dell'Anagni, vince al madami 2-1 segnando i gol della rimonta (dopo il vantaggio viterbese) nell'ultimo quarto della gara con un colpo di freni degno del miglior lottatore di greco.romana. Con i tre punti incassati a Civita Castellana, i biancorossi fanno un bel balzo in avanti nella corsa alla salvezza diretta, mentre la Flaminia resta inguaiata nella zona rossa della classifica. La vittoria, anche se arrivata nel finale, rispecchia l'andamento del match, visto che l'Anagni ha saputo osare e crederci di più rispetto ai viterbesi.La rete della Flaminia la segna Abate, che si presenta davanti al portiere e mette in rete il pallone dell'1-0. Dopo un paio di occasioni per il raddoppio, i viterbesi si spengono e lasciano spazio e gioco all'Anagni. Che trova il pareggio al 27' con Pappalardo che batte Vitale. Nove minuti dopo, il raddoppio che è anche il colpo del ko per la Flaminia. La zuccata è di Cardinali, che mette in rete un corner di Colarieti. Nel finale di gara, attimi di paura per il tecnico dell'Anagni, Manolo Liberati, che accusa un malore per lo stress (e forse anche qualche attimo di nervosismo di troppo tra le due squadre) e viene soccorso dagli operatori della Croce Rossa presenti al campo. Dopo una ventina di minuti di riposo, Liberati si concede anche alle interviste sottolineando che quella ottenuta dall'Anagni «è una vittoria che vale mezza salvezza».