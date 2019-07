Anagni colpo Casavecchia:«Qui per fare bene, ambiente molto passionale»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Importante colpo di mercato del Città di Anagni, retrocessa al termine della passata stagione dalla serie D all'Eccellenza. La compagine della Città dei Papi che attende di conoscere l'esito della domanda di ripescaggio nel massimo campionato dilettantistico nazionale ed ha richiesto la proroga per giocare fino ad ottobre a Paliano, si è assicurata Leonardo Casavecchia Leonardo, 28 anni, romano jolly difensivo ex Ladispoli. Con lui è già arrivato Damiano Binaco ex Vis Artena ed a giorni firmerà l'argentino Franco Sosa, esterno offensivo 25enne ex serie A nel suo paese.Casavecchia si racconta al Messaggero«Ho giocato quasi sempre in serie D con Zagarolo, San Basilio Palestrina, poi gli anni più belli con Sora, Rieti e Sambenedettese con la quale ho vinto il campionato nazionale dilettanti. L'anno successivo è nata mia figlia e sono tornato a Roma, quindi a casa e ho vinto campionato di eccellenza con lAF Atletico e l'anno dopo la Coppa Italia con l'Unipomezia. Lo scorso anno Ladispoli in serie D, e quest'anno Anagni- ha spiegato Casavecchia- Ho scelto la squadra ciociara perchè la società è composta da ottime persone con progetto serio. Mister Mancone non lo conoscevo ma abbiamo amici in comune e me ne hanno parlato benissimo come professionista e come persona. Non vedo l'ora di lavorarci insieme».«Sono un difensore centrale ma ho fatto il centrocampista centrale, il terzino, mi adatto un po' in tutti i ruoli, un jolli. La mia caratteristica principale è che mi piace giocare molto la palla e tenere la linea difensiva alta- ha aggiunto Casavecchia- Non conosco molto la squadra, ma alcuni ragazzi che hanno giocato con me e me me hanno parlato molto bene. So che l'ambiente so che è molto passionale e la squadra molto seguita. Conosco Pralini che però è andato via, e Renato Lustrissimi, un grande giocatore. Penso e mi auguro che faremo la serie D. Il girone G è tosto molto competitivo quindi ci sarà da sudare. Le prime cose da fare saranno allenarci, fare gruppo e sudare. Miei obiettivi? Conta quello di squadra, di conseguenza arriva anche quello personale. Se facciamo un buon campionato di squadra come sono sicuro che accadrà, vorrà dire che personalmente potrò essere soddisfatto».Restando in Eccellenza tra le ciociare l'Arce di mister Emiliano Adinolfi ha ingaggiato i difensori Simone Casalese ex Sora, Davide Benedetti ex Audace, il centrocampista Fabio Savone ex Morolo ed è pronta ad annunciare il bomber 30enne Franco calcagni ex Cassino.Crisi risolta nel Morolo che si iscriverà regolarmente al campionato. La società si è rafforzata con l'ingresso di nuovi soci. E' ancora valido l'appello alla tifoseria per sottoscrivere l'abbonamento annuale al costo di 50 euro. Alla presidenza, almeno fino a dicembre resterà Lelio Martini. Domani dovrebbe esserci il nome del nuovo tecnico. Si punterà su un allenatore emergente. In pole position Luca Galuppi del settore giovanile del Frosinone.