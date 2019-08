© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prima uscita stagionale questa mattina al Tintisona di Paliano per il Città di Anagni di msiter Davide Mancone ripescata in serie D. La compagine ciociara ha superato per 6-0 la formazione di giovani studenti americani College di Danville nel Kentucky. Reti anagnini di Giacomo La Terra e Francesco Cardinali, autori di una doppietta ciascuno e dei giovani Neccia e Lucas Savo, una rete a testa per questi ultimi.Buon test per la compagine della Città dei Papi che ha fatto vedere un discreto stato di forma ed ottime trame di gioco contro i ragazzi americani che sono nella Capitale per uno stage di studio e sport. Sul fronte mercato il ds dell'Anagni, Diego Tomassi sta provando il grande colpo. Tra i pali è vicino l'ingaggio di Alessio Giuliani, 18 anni ex Portiere della Roma Primavera e del Gozzano tra i Prof. Trattative anche per un centrocampista di qualità.Tra i piu' in forma in questi primi giorni di preparazione c'è il giovane centrocampista Enrico Tataranno, 20 anni, alla sua seconda stagione in maglia biancorossa.«Per quanto riguarda questi primi giorni di preparazione- ha spiegato Tataranno- stiamo lavorando per mettere forza e minuti nelle gambe e per arrivare pronti per i primi impegni importanti. Stiamo iniziando a lavorare anche su alcuni concetti di gioco che ci sta spiegando il mister Mancone. Oggi abbiamo disputato una gara amichevole contro una squadra di un college americano ed abbiamo vinto 6-0. E' stato un buon test per provare a mettere in campo le idee di questi giorni e vedere fisicamente a che punto siamo arrivati. A livello personale sono contento di affrontare una nuova stagione con l'Anagni. Lo scorso anno mi sono trovato benissimo e quindi quest'anno ho deciso di rimanere fidandomi della società che contava sul ripescaggio in serie D».«Questo è il mio secondo anno di serie D, la scorsa stagione ho giocato piu di trenta partite e realizzato un goal. Nella mia carriera- ha aggiunto Tataranno- ho iniziato a giocare a Tivoli visto che abito a pochi chilometri da lì, poi a 10 anni sono andato al Tor Tre Teste, poi Allievi Nazionali ad Empoli quindi ancora un anno al Tor Tre Teste, dopodiché ho iniziato a giocare con i grandi in Eccellenza all'Audace e poi Anagni. Per quanto riguarda la stagione che sta per iniziare, mi aspetto un campionato molto duro fino alla fine, come lo scorso anno. Ma abbiamo un anno di esperienza in piu' e lavorando ma lavorando sugli errori commessi lo scorso anno,possiamo raggiungere il nostro obiettivo che è quello di una tranquilla salvezza. Sono molto fiducioso. Anche i nuovi arrivati si stanno integrando bene e stiamo creando uno splendido gruppo».L'Anagni tornerà in campo sabato alle 17 a Paliano contro i locali ripescati in Eccellenza.