Sesto pareggio in dodici giornate di campionato di serie D, girone G, per il Città di Anagni di mister Manolo Liberati che oggi al Caslini di Colleferro, ha imposto il pareggio alla quotata Vis Artena. Un pari per 1-1 ottenuto da calendario in trasferta che permette ai cioc iari di salire a 9 punti a pari merito della Lupa Roma lasciandosi alle spalle a quota otto punti l'Anzio. La salvezza è distante tre lunghezze. Domenica gara casalinga contro l'Ostiamare.In casa anagnina il punto della situazione al Messaggero è affidato al dg Marco Galante.«Abbiamo ottenuto un ottimo punto in trasferta contro una grande squadra- ha spiegato Marco Galante- è stata una gara equilibrata dove entrambe le squadre, noi e la Vis Artena abbiamo avuto le occasioni per vincere. Dopo il loro vantaggio con Palombi siamo riusciti a pareggiare subito dopo con D'Orsi. Un punto meritato».«Soffriamo di pareggite? Assolutamente no. Siamo sulla strada giusta, la squadra gioca un ottimo calcio con grinta ed apllicazione ed un punto in trasferta contro la Vis Artena è un grandissimo risultato- ha aggiunto Galante- noi dobbiamo salvarci, non sempre si può vincere. L'atteggiamento della squadra è quello giusto. Sicuramente sono stati fondamentali i recuperi di giocatori importanti quali ad esempio l'attaccante Daniele Gragnoli ed il portiere Giuseppe Stancampiano. Due giocatori importanti. Speriamo di avere quanto prima la rosa al completo».«Il cambio di modulo al 3-5-2 ci sta dando piu' equlibrio. Ora sotto con l'Ostiamare contro la quale vogliamo imporre il nostro gioco e conquistare i tre punti» ha concluso Galante.«Il ritorno di Gragnoli ci permette di giocare con un attaccante in piu'- incalza il preparatore atletico Simone paris- veniamo da una vittoria e due pareggi, veniamo da un periodo poisitivo nel quale stiamo dando continuità ai risultati. Bisogna continuare su questa strada. Oggi ottima prestazione. Leggera supremazia Artena nel primo tempo, megliop noi nella ripresa dove abbiamo concesso solo una clamorpodsa occasione da rete. Sarebbe stata una beffa. Abbiamo meritato il punto, avevamo preparato benisismo la gara.. Bisogna ancora miglioraesi, ma per l'impegno che i ragazzi stanno dando avremmo meritato sicuramente qualche punto in piu'».