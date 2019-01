© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Città di Anagni blocca in casa la blasonata Avellino arrivata al Caslini di Colleferro, struttura scelta dagli anagnini per le gare casalinghe della serie D in attesa di tornare al Roberto Del Bianco, con oltre 500 tifosi al seguito portandosi a 26 punti in classifica. Al vantaggio irpino con De Vena ha risposto il bomber anagnino Francesco Cardinali alla prima rete in D.«Arrivata una palla in area, ho approfittato di un errore difensivo del capitano dell'Avellino e di piatto destro ho superato il portiere avversario facendogli passare il pallone sotto le gambe. E' una gioia immensa. In pratica ho segnato in tutte le categorie nelle quali ho giocato con la maglia dell'Anagni, quella della mia città- ha spiegato Francesco Cardinali- quella di oggi vale però doppia. Segnare in D ad una squadra blasonata come l'Avellino che nulla ha a vedere con questa categoria ha un sapore speciale».«Dedico questa rete alla mia famiglia in primis, ai compagni, alla società, a tutta Anagni ed a quelle persone che mi vogliono bene e mi sono state vicine durante l'iinfortunio- non è facile allenbarsi e disputare un campionato di serie D con un lavoro che ti va svegliare prestissimo la mattina e con una famiglia- ha aggiunto Cardinali- ma questa rete mi ripaga dei sacrifici. Dimostro di saper segnare anche in D. Siamo in zona salvezza, è una buona classifica, ma non bisogna abbassare la guardia e dare sempre di piu' per raggiungere l'obiettivo».«E' stata una bella partita, pareggio giusto e meritato- ha spiegato Renato Lustrissimi, capitano anagnino oggi in trubuna perchè infortunato- peccato non essere stato in campo. I miei compagni però sono stati bravissimi dimostrando di essere un grande gruppo. Io mi sono infortunato martedì, nulla di grave spero di tornare in campo tra due settimane. L'Avellino ha dimostrato di essere una grande squadra, ma siamo stati all'altezza rischiando poco o nulla. Dobbiamo continuare su questa squadra, stando uniti raggiungeremo il traguardo della salvezza».