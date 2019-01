© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Città di Anagni di mister Manolo Liberati, reduce da cinque punti nelle ultime tre gare e da tre vittorie consecutive in trasferta, è atteso da una nuova gara dal Caslini di Colleferro, impianto usato dai ciociari per le gare casalinghe. Domani andrà a far visita alla SFF Atletico, squadra di Fiumicino. Gli anagnini hanno attualmente 26 punti dopo 23 gare con 5 vittorie, 11 pareggi e 7 sconfitte ed attualmente sono in zona salvezza. La squadra della SFF Atletico ha invece 36 punti ed è a sette lunghezze dai playoff.Tra gli anagnini uno dei proyagonisti piu' attesi è Andrea galvanio, 19 anni a maggio, attaccante esterno alla ricerca della prima rete stagionale. Galvanio si racconta al Messaggero.«Ho iniziato a giocare a calcio nella Lodigiani dove ho trascorso 8 anni- ha spiegato Andrea galvanio- Sono passato poi alla Vigor Perconti ed un anno dopo alla Lupa Roma nel campionato Allievi Nazionali Lega Pro sotto età, vincendo il campionato. Ho avuto poi una piccola parentesidue anni fa alla Romulea per poi passare al CrecasPalombara in Eccellenza l'anno scorso. Finita la stagione a Palombara il mio intendo era di provare a salire di categoria e il Città di Anagni è stata la prima squadra con cui mi sono messo in contatto e fin da subito ho apprezzato il progetto anagnino.Mi sto trovando molto bene qui sia con lo staff e società ma sopratutto con i compagni dove in questi mesi abbiamo creato un bel gruppo».«Finora ho visto un campionato abbastanza equilibrato con tutte le squadre che possono metterti in difficolta .Ogni domenica è una partita a se e bisogna sempre avere attenzione e rispetto per tutti senza timori però verso nessuno.Nella prima parte di campionato- ha aggiunto Galvanio- ci sono state delle difficoltà come ci aspettavamo essendo una neopromossa, ma con l'allenamento e la dedizione da parte di tutti siamo riuscire a trovare una buona sintonia di squadra che piano piano ci sta facendo arrivare al nostro obiettivo. Domani affrontiamo la SFF Atletico, una squadra importante dove ci sarà da faticare per conquistare i punti. Mi aspetto una gara con ritmi intensi dove chi avra più pazienza porterà a casa i punti. Dobbiamo giocare come sappiamo e come l'abbiamo preparata durante la settimana».«L'obiettivo principale per la squadra- ha aconcluso l'esterno anagnino- è quello di raggiungere la salvezza il prima possibile. Per quanto mi riguarda voglio finire la stagione nel migliore dei modi qui ad Anagni dove mi sto trovando molto bene. Credo sia molto importante continuare a pensare al presente per fare bene, poi si vedrà. Pultroppo mi è mancata un pò di fortuna, colpendo la traversa per due domeniche consecutive che mi hanno negato il gol fino ad ora, spero arrivi il prima possibile. MI manca il goal, spero di sbloccarmi già domani. Ma piu' che la gioia personale è importante il risultato della squadra, sono sicuro che faremo bene».