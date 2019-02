© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Città di Anagni di mister Manolo Liberati è pronto per la difficile trasferta a Civita Castellana sul campo del Flaminia. Gli anagnini sono reduci da due sconfitte contro SFF Atletico e Lanusei non senza polemiche con gli arbitri per un presunto fallo di mano dell'attaccante sardo al momento del goal, e vogliono riscattarsi. Il Flaminia invece ha conquistato otto punti nelle ultime quattro gare. Una sfida salvezza importante per entrambe. Il Flaminia ha finora conquistato 31 punti in 25 gare, mentre i ciociari 26 punti con il numero piu' alto di pareggi, ben 11 ed il peggiore attacco del girone, appena 20 reti pur avendo una buona difesa.Ancora problemi di formazione per mister Liberati che dovrà rinunciare agli infortunati Lustrissimi e Gragnoli ed ha altri ragazzi non al meglio della condizione. In casa anagnina il punto della situazione al Messaggero è affidato al dg Marco Galante.«Abbiamo preparato al meglio questa trasferta che per noi è molto importante, ma non ancora decisiva, mancano ancora tantissime partite- ha spiegato Marco Galante- Abbiamo purtroppo la sterilità offensiva. Da quando è arrivato Francesco Cardinali non abbiamo mai potuto mettere in campo il nostro progetto che era quello di far giocare Cardinali e Gragnoli in sieme. Invece prima abbiamo avuto Francesco infortunato, ora Gragnoli e non si è potuto vedere l'attacco dei nostri sogni. Il problema c'è inutile negarlo, dovremo essere piu' equilibrati possibile, mettere qualcosina in piu' per risolvere il problema goal guardando partita dopo partita».«Al momento siamo in zona salvezza, faremo di tutto per mantenere la categoria. Oggi è difficile fare programmi, noi lotteremo fino all'ultimo minuto per la salvezza diretta, poi se saranno playout daremo il massimo negli spareggi- ha aggiunto Galante- ma ora pensiamo a domani ed al turno infrasettimanale di mercoledì. Abbiamo avuto tanti infortuni, purtroppo sono cose imprevedibili. Molto dipende dalle tante partite ma anche dal problema del campo. Durante la settimana ci alleniamo sul sintetico di Paliano mentre la domenica giochiamo sull'erba non è certamente facile. Siamo convinti che chi scenderà in campo darà tutto, poi speriamo di recuperare tutta la rosa il prima possibile. Ho visto finora un campionato equilibrato sia in vetta che in coda. Non ci sono partite facile e tutto si deciderà alla fine. Noi dobbiamo dare sempre tutto, sia per noi stessi ma anche per gli altri. Non ci sentiamo inferiori a nessuno e vogliamo giocarcela fino alla fine».