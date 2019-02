© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Città di Anagni dopo la pesante sconfitta di domenica scorsa, 4-0 a Fiumicino sul campo della SFF Atletico, è pronta a tornare a giocare davanti al pubblico amico. Lo farà domenica al Caslini di Colleferro alle ore 14,30 ricevendo la visita della capolista Lanusei. Dopo 24 giornate di campionato i ciociari hanno raccolto 26 punti frutto di 5 vittorie, 11 pareggi e 8 sconfitte. Hanno realizzato 20 reti, peggior attacco del campionato con l'Anzio, subendone 28. Ben undici squadre ne hanno subite di piu'. Gli anagnini sono anche coloro che finora hanno pareggiato piu' partite di tutti. Il Lanusei invece finora ha ottenuto 54 punti con 16 vittorie, 6 pareggi e solo due sconfitte. Ben 43 le reti realizzate e solo 17 subite. E' guidata da mister Aldo Gardini ed ha ingaggiato nella giornata di ieri il talentuoso 19enne Antonio Francesco Mossa. Una squadra quella sarda che riesce a mandare in rete un po' tutti i suoi giocatori tra i quali Gabriele Bernardotto.In casa anagnina il punto della situaziones sulla squadra al Messaggero è affidato al difensore Francesco Bordi.«Sono nato a Roma 22 anni fa e dopo aver fatto le giovanili nella Roma sono andato due anni alla Primavera del Milan. Poi sono stato un anno a Siena in C, l'anno successivo ad Arzignano in D ed ora sono qui all'Anagni- ha spiegato Francesco Bordi- Ho scelto questa squadra perchè l'interesse della società e del mister Manolo Liberati sono stati forti. Mi trovo molto bene qui, ho trovato una società seria. Finora stiamo andando molto bene, a parte domenica dove abbiamo affrontato una squadra dura e siamo stati anche molto sfortunati. Ma il risultato è stato bugiardo».«Il mio bilancio finora qui ad Anagni è positivo- ha aggiunto Bordi- mi trovo bene e darò tutto me stesso per raggiungere la salvezza con questa squadra. Domenica arriva la capolista Lanusei, sarà una bella partita. Loro sono primi in classifica, dovremo dare il 110%. Affrontiamo una squadra forte non prima per caso, molto umile, corrono moltissimo. Dare il 100% non basterà, servirà una gara perfetta. Sono un difensore che può giocare sia da centrale che da terzino, sono a disposizione completa del mister e della squadra. Il nostro obiettivo è la salvezza, ce la metteremo tutta. Ogni partita è importante e dovremo cercare di fare punti».«Per il futuro vedremo- ha concluso Bordi- penso al presente ed alla salvezza con l'Anagni, poi si vedrà».