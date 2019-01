© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Città di Anagni di mister Manolo Liberati domenica pomeriggio riceverà al Caslini di Colleferro riceverà la visita del blasonato Avellino con anni trascorsi in serie A. Dall'Irpinia sono attesi a Colleferro ben 500 tifosi.«Per la nostra società sarà una giornata storica. Affrontiamo una squadra che ha fatto la serie A ed è in questa categoria solo per questioni extracalcistiche ma con l'obiettivo di risalire presto- ha spiegato il ds del Città di Anagni, Diego Tomassi- siamo rammaricati solo da un fatto, che non potremo giocare ad Anagni. Per la città sarebbe stata una vetrina importante. Per l'occasione domenica sarà la giornata biancorossa a sostegno della nostra società. Non varranno abbonamenti ed accrediti, pagheranno tutti. Ringrazio in anticipo chi ci sosterrà e parteciperà a questa giornata perché scriveremo una pagina importante per la storia della città. La classifica in questo momento è meglio non guardarla. E' vero che siamo fuori dai playout, ma è pure vero che è molto corta e mancano tante partite. In questo momento c'è solo da lavorare e non perdere di vista il nostro unico obiettivo che è la salvezza».«Per quanto riguarda la formazione- ha aggiunto Tomassi- sono da valutare un po' tutti. Giocare tre gare in una settimana non è facile per nessuno. Poi questa è una gara che tutti vorrebbero giocare. Non ci possiamo permettere di perdere giocatori. Di sicuro resteranno fuori Lustrissimi e La Terra". "L'Avellino ha un attacco di categoria superiore- ha concluso Tomassi- ma tutta la squadra è molto forte e dal mercato di dicembre sono usciti rinforzati". Tra i giocatori dell'Avellino piu' importanti ci sono sicuramente Sforzini, De Vena, Ciotola, Acampora e giovani in Età di Lega molto interessanti. La gara è valida per la ventitreesima giornata del campionato nazionale di serie D, girone G.Tra probabili titolari l'anagnino purosangue Francesco Cardinali già protagonista mercoledì con un assist perfetto per Emanuele Capuano. Potrebbe giocare nel reparto offensivo proprio con Capuano e Daniele Gragnoli.