Momento negativo in tema di infortuni per il Città di Anagni di mister Manolo Liberati, neopromosso in serie D dove ha ottenuto tre pareggi in cinque gare. La compagine ciociara dopo il bomber Daniele Gragnoli e il centrocampista Domenico Stazi, ha perso nelle ultime ore anche Giacomo La Terra, Andrea Galvanio ed il portiere Giuseppe Stancampiano. Saranno tutti e cinque assenti per la difficile trasferta di domenica prossima in Sardegna sul campo del Lanusei. Il direttore generale, Marco Galante del Città di Anagni fa il punto della situazione in casa anagnina al Messaggero. «E' davvero un momento molto sfortunato per la squadra. Cinque infortunati sono tanti, ma non ci piangiamo addosso e siamo convinti che i sostituti saranno all'altezza della squadra. Dispiace perchè i ragazzi lavorano senza sosta e con impegno dal 23 luglio - spiega Marco Galante - ma gli infortuni purtroppo fanno parte del lavoro. Per quanto riguarda i singoli, Daniele Gragnoli che ha un problema alla caviglia speriamo possa rientrare per fine ottobre. salterà sicuro Lanusei. Stazi ne avrà pensiamo ancora per un mesetto».«Per quanto riguarda Giacomo La Terra che si è infortunato alla viglia della gara con la SFF Atletico starà fuori per almeno 10-15 giorni. Stancampiano ha subito uno stiramento e resterà fuori un paio di settimane, mentre Galvanio ha subito una botta al ginocchio e sta facendo accertamenti - ha aggiunto Galante - Veniamo da due buone prestazioni e lo stato della squadra è buono. Abbiamo affrontato Avellino ed Sff Atletico squadre che puntano a vincere il campionato. Ora andremo in Sardegna per affrontare il Lanusei, la vicecapolista. Altra partita complicata, ma faremo di tutto per tornare a casa con un risultato positivo consapevoli delle difficoltà».