Amra Dzeko lancia l’allarme sul futuro di Edin. Beneficenza e lavoro: ecco come si è innamorata di Roma

Nuovo campanello d’allarme suonato dalla famiglia Dzeko sul futuro del bosniaco. Dopo la canzone “Grazie Roma” intonata mercoledì da Edin e postata da un’amica sui social, oggi è la moglie a rompere il muro del silenzio. In una storia su Instagram la modella ha postato un selfie assieme ad alcune amiche mentre si allenava in palestra: «Sperando che non sia l'ultimo allenamento insieme, amiche mie», ha scritto sopra lo scatto.

Un messaggio ai naviganti? Impossibile dirlo anche perché Amra si è sempre opposta a un addio alla Capitale. È successo quando Dzeko era stato promesso al Chelsea nell’inverno del 2018 e anche quando era a un passo dall’Inter l’estate dello stesso anno. Una donna che ha fatto di Roma la sua seconda casa, in cui ha partorito la sua quarta figlia Dalia il 12 settembre 2020. Con lei sono tre i figli avuti con il calciatore della Roma, in primi sono Una e Dani (entrambi nati a Roma).

Le iniziative sociali

Amra ha scelto anche di diventare portavoce della campagna “Amami e basta” che prevedeva la realizzazione di un calendario che ha avuto come protagoniste le mogli e le compagne dei calciatori di prima squadra per combattere la violenza contro le donne: «Sono felice e orgogliosa di sapere che per alcune donne sia iniziata un’esperienza lavorativa grazie alla campagna Amami e Basta. Per loro si tratta di un nuovo inizio e di una speranza per il futuro. Sono orgogliosa di far parte di questo progetto».

Amra ha lavorato anche per alcune onlus in Bosnia al fianco di bambini malati oncologici, ha vissuto la guerra dal ’92 al ’96 e con Edin condivide la voglia di fare del bene a chi è meno fortunato. Entrambi a Roma hanno trovato un ambiente molto simile a quello di casa, hanno scelto di crescere i loro figli nella Capitale e trasferirgli l’amore per la città. Un addio non sarebbe sicuramente una scelta da prendere a cuor leggero, ma il contratto dell’attaccante scadrà il 30 giugno 2022 e lui ha ancora voglia di dimostrare di poter contribuire attivamente in un club competitivo.

Non è da meno lady Dzeko, classe '84, modella da quando aveva 16 anni è apparsa in alcuni spot pubblicitari e copertine di riviste, oltre ad aver lavorato come attrice in diverse serie tv e film. Ama lo sport e il fitness, quando il marito giocava all'Olimpico, ed era possibile accedere allo stadio, non si perdeva una sua partita. In passato a lavorato tra Roma e Milano, ma anche a Parigi e Sarajevo, insomma, la Capitale era il suo quartier generale, ma non sono mancati viaggi internazionali di lavoro che non l'hanno mai fatta vacillare sul suo amore per la città eterna.

