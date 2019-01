© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ un mese di gennaio ad alta tensione per la Cynthia. La squadra genzanese ha aperto il 2019 con lo storico derby sul campo dello Sporting Genzano che ha provocato l’immediata interruzione dell’avventura di Mauro Giacomini e la chiamata di mister Fabio Panno, il quale ha debuttato con un solo allenamento diretto nella semifinale di Coppa Italia contro la Valle del Tevere (1-1). Domenica scorsa, poi, i genzanesi hanno fatto visita all’Eretum Monterotondo quarta forza del girone (perdendo 5-3) e ora sono attesi da un altro doppio confronto ravvicinato durissimo: domani all’Abbatini arriva il Team Nuova Florida terzo e mercoledì c’è la sfida di ritorno di Coppa Italia contro la Valle del Tevere prima del turno di riposo che la Cynthia osserverà il 27 gennaio (quando avrebbe dovuto sfidare il Crecas).«E’ un mese durissimo, ma bisogna stringere i denti – dice l’esperto centrale difensivo Matteo Amico – Ora arrivano altre due partite importanti, ma non c’è una priorità per noi: vogliamo cercare di fare bene in entrambe le sfide». Il Team Nuova Florida ha poco bisogno di presentazione… «E’ una squadra costruita per vincere e infatti è ai vertici. Conosco Piro per averci giocato assieme a Cosenza e in generale so che hanno una squadra molto forte. Ma noi in casa siamo un’altra squadra rispetto alla classifica deficitaria di questo periodo e dobbiamo cercare di fare punti a tutti i costi. Da domenica sera, poi, penseremo alla Coppa Italia».La Cynthia non modificherà il suo atteggiamento al cospetto di uno dei migliori avversari del girone. «Mister Panno ama far giocare le sue squadre in maniera propositiva. E’ pur vero che in questi primi giorni ha lavorato soprattutto sull’aspetto mentale, ma proveremo a giocarci le nostre carte domani». Dopo diversi campionati di vertice, Amico si trova a vivere una scomoda situazione di classifica. «In estate non pensavo di ritrovarmi in questa condizione, ma non sono pentito della scelta fatta – assicura l’ex Lepanto Marino – In ogni caso sono convinto che la squadra saprà far valere le sue qualità e riuscirà a centrare una tranquilla salvezza anche se in questo momento la nostra realtà è chiara e dobbiamo rimboccarci le maniche».