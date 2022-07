Due reti anche al Portimonense. Per Zaniolo gol e fascia da capitano. Darboe ko, torna in Italia.

Stavolta un gol per tempo, ma la sostanza non cambia. Dopo il 2-0 al Sunderland maturato nella ripresa, la Roma replica l'uno-due di qualche giorno fa con il Portimonense, permettendosi il lusso nel finale di sbagliare anche un calcio di rigore con Abraham (calciato alle stelle) procurato da Zalewski. E' una Roma che piace, diverte e si diverte, regalando la sensazione di aver metabolizzato il credo mourinhano. Unica nota stonata l'infortunio a Darboe: trauma distorsivo al ginocchio destro. Il gambiano tornerà in Italia e sarà valutato nei prossimi giorni. Per la terza partita consecutiva, nessun gol preso ma quello che più conta è la prestazione convincente nel suo complesso. Bene Pellegrini nel primo tempo, abile a propiziare da corner il vantaggio di Tripi, devastante Zaniolo nella ripresa. Nicolò, come già accaduto contro gli inglesi, è entrato nei secondi 45 minuti 'spaccando' letteralmente la gara. Accelerazioni, tiri, pali (una traversa dopo il legno di tre giorni fa) e ancora una rete che in questo periodo della stagione significa poco ma che gli regala una bella iniezione di fiducia. Nulla, però, se a confronto con la scelta di Mourinho di premiare l'abnegazione e l'impegno con la fascia di capitano. All'uscita di Pellegrini, sono quindi toccati a Nicolò i gradi di Capitano. Mou non fa mai nulla per caso. Un anno fa gli regalò questa soddisfazione nel primo test amichevole contro il Montecatini. Ieri il bis. Il mercato è ancora lungo. Ma, aspettando che il sogno Dybala si tramuti in realtà, il presente si chiama Zaniolo. Che uscendo dallo stadio si è soffermato, insieme a Pellegrini e Spinazzola, con i tifosi regalando selfie e autografi.