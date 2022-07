Pellegrini in campo dal 1' nell'amichevole contro il Portimonense

Alle ore 20 (le 19 in Portogallo) la Roma scenderà in campo per il secondo test amichevole contro il Portimonense ad Albufeira. Mourinho ha optato per questo undici iniziale: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Tripi; Karsdorp, Cristante, Veretout, Spinazzola; Pellegrini; El Shaarawy, Felix. Confermata ancora la difesa a tre. Pronti a subentrare nella ripresa Abraham, Zaniolo e Matic. Rispetto al match di qualche giorno fa contro il Sunderland, presenti anche diversi tifosi giallorossi.

Diretta Roma-Portimonense ore 20, dove vederla in tv e streaming