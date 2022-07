Mou non cambia, la vigilia contro il Portimonense è come quella di un match di campionato

Apettando di disputare il secondo test amichevole in Algarve, questa volta contro il Portimonense (inizio del match ore 20 in Italia, le 19 in Portogallo, diretta Dazn), la giornata giallorossa non cambia e ha l'iter di una normale vigilia di una gara di campionato o di coppa. Riunione tecnica alle ore 11 (le 12 in Italia), seguita dal pranzo alle 13 (14). Riposo per la squadra dalle 14.30 fino alle 16.30, orario nel quale Abraham e compagni effettueranno una merenda per poi partire alle 17.30 in direzione dell'Estadio Municipal di Albufeira. Mourinho non lascia quindi nulla al caso e concederà soltanto qualche ora di relax al gruppo, pronto ad approfittarne godendo delle molteplici opportunità che sa regalare l'Hotel Sao Rafael Atlantico nel quale alloggia. Dotato di Spa, piscine interne (fredde e calde), il resort di lusso scelto dai giallorossi ha un accesso diretto alla spiaggia e all'oceano. Tornando al match di questa sera, da verificare ci sono le condizioni di Pellegrini. Ieri il Capitano ha ricevuto un colpo alla schiena durante la partitella. Nulla di grave. Toccherà a Mou decidere se impiegarlo o meno (magari nella ripresa) o risparmiarlo per il match di martedì a Faro contro lo Sporting Lisbona.