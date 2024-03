Morto Ambrogio Pelagalli, l'ex giocatore del Milan aveva 84 anni: ha vestito anche la maglia della Roma

È morto Ambrogio Pelagalli, ex calciatore del Milan e con un passato anche nella Roma, seppur breve. Si è spento all'età di 84 anni: è stato uno dei calciatori rossoneri più amati degli anni Sessanta.

La carriera di Pelagalli

Cresciuto calcisticamente nel Dagrada Manzoni, settore giovanile collegato a quello del Milan. A soli 14 anni firma il suo primo contratto con il club rossonero (dal 1959 al 1966), insieme all'allora compagno di squadra Giovanni Trapattoni, suo grande amico anche fuori dal campo. Pelagalli ha collezionato 235 presenze in Serie A, totalizzando 6 gol. In Serie B, invece, ne ha disputate 139. Ha giocato in diverse zone di campo, nel Milan spesso a centrocampo al fianco di Gianni Rivera. All'occorrenza anche in difesa. In carriera ha vestito anche le maglie di Atalanta e Roma. Terminata la carriera di calciatore, ha intrapreso quella di allenatore.

Quando Pelagalli fece il portiere durante Roma-Milan

Nell'unica stagione con la maglia giallorossa, quella 1967-68, si è reso protagonista in un ruolo del tutto differente da quello a cui era abituato, quello di portiere e proprio contro il suo ex club, il Milan. Nella partita del 5 maggio 1968, infatti, l'espulsione di Ginulfi lo costringe a vestire i panni del portiere. Pelagalli riesce a rendersi efficace, con una serie di parate incredibili che consentono alla Roma di impattare la gara.