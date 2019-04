© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con il successo di misura, 1-0 conseguito domenica contro il Monte San Biagio, grazie ad una rete del bomber Ambrifi, il Ferentino di mister Francesco Pippnburg è tornato in corsa per i playoff del girone D della Promozione laziale. Quando mancano quattro giornate al termine del campionato, gli amaranto con 53 punti seguono di due lunghezze il Paliano e di tre il Pontinia. Possibile ancora il secondo posto attualmente occupato dal Formia con 58 punti che verrà al comunale di Ferentino nell'ultima giornata il 12 maggio ma che la domenica precedente se la dovrà vedere con la capolista Mistral Gaeta attualmente al comando con 62 punti.Il cammino del Ferentino nelle ultime quattro gare non sembra impossibile; a parte il derby ciociaro di domani pomeriggio ad Anitrella contro gli uomini di mister Angelo Bottoni che seguono il Ferentino ad una lunghezza e con i quali c'è rivalità, la squadra di Pippnbug avrà il Real Cassino in casa, poi la trasferta a Casalvieri per chiudere al comunale della Cittadella dello sport nella partitisima con il Formia.Al Messaggero il bomber Francesco ambrifi parla del momento del Ferentino. «Oggi ho 32 anni e dopo aver vestito in passato le maglie di Morolo, Ferentino, Techna, Arce, Real Cassino, Monte San Giovanni Campano, sono tornato in maglia amaranto dove sto facendo bene. Finora ho infatti realizzato 22 reti stagionali, 21 in campionato ed una in Coppa Italia, sono il mio record personale in una sola stagione, tutti su azione. Ho toccato 90 reti in carriera, una bella soddisfazione- ha spiegato Farncesco Ambrifi- Stiamo facendo bene, per me il bilancio è positivo».«La classifica è buona, ma non guardiamo gli altri, ma pensiamo solo a noi e a giocare. Alla fine tireremo le somme. Non abbiamo rimpianti perché abbiamo sempre dato tutto e alla fine credo che le cose si equilibrano. Per la vittoria del campionato- aggiunge Ambrifi- vedo Mistral Gaeta mentre per il resto è bagarre. Contro l'Anitrella sarà una gara molto tosta, contro una signora squadra che in casa specialmente fa molto bene. Sarà uno scontro playoff. Noi al secondo crediamo e daremo tutto».