Amazon sbarca in Champions: in esclusiva le migliori partite del mercoledì fino al 2024

Amazon entra di prepotenza nel mondo del calcio. Il colosso di e-commerce ha ufficializzato di essersi aggiudicato l'esclusiva, per il triennio 2021-2024, per la trasmissione in Italia delle 16 migliori partite del mercoledì delle prossime Champions League. Prevista sempre la presenza di una squadra di Serie A, dai gironi fino all'eventuale semifinale. Al gruppo di Bezos anche i diritti per Supercoppa Europea, sempre nello stesso triennio.

«Amazon non vede l’ora che inizi la prossima stagione della UEFA Champions League, uno dei tornei a squadre più prestigiosi del mondo - la nota ufficiale di Amazon -. Siamo lieti di offrire ai nostri clienti in Italia le migliori partite del mercoledì sera dal 2021 in avanti. Sappiamo che i tifosi italiani sono tra più passionali d’Europa e daremo il massimo per offrire una fantastica esperienza calcistica capace di portarli ancora più vicino all’azione».

