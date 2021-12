Amaro Sarri: «Ci mettiamo del nostro, il 2-1 preso col nostro difensore nell'area opposta...»

Una sconfitta che fa male. E brucia più del dovuto. Per la Lazio è il terzo stop nelle utlime cinque partite di campionato, ma questo col Sassuolo lascia un particolare amaro in bocca in Maurizio Sarri. «La sfortuna a volte ce la cerchiamo, ci mettiamo anche del nostro. Il secondo gol del Sassuolo, diciamo, l'abbiamo preso per eccesso di partecipazione. Mentre lo subivamo, il nostro difensore centrale era nell'area opposta e a venti minuti dalla fine non si può fare, capisco la generosità, ma è mancanza di lucidità per me...». Una sottolineatura che fa capire bene quanto non l'abbia gradita come mossa. Il centrale difensivo in questione è Acerbi che, probabilmente, col Sassuolo ha fatto una partita tutta sua.

L'ANALISI. Eppure era cominciata bene, con la Lazio in vantaggio da subito, e con la sensazione di poter controllare la partita e di fare male: «Abbiamo fatto un buon primo tempo con Pedro e Zaccagni che stavamo facendo bene e li stavano mettendo in difficoltà, poi sono usciti e purtroppo chi è entrato ed ha la giusta accelerazione per poterli mettere in difficltà, non hanno fatto quello che pensavo. Ma è un momento così, ora dobbiamo contnuare a lavorare».

Davanti c'era il Sassuolo una squadra che Sarri stima molto: «Loro sono una squadra molto tecnica e sapevamo bene che non era facile. Purtroppo lo ripeto: ci abbiamo messo del nostro. Dobbiamo cercare si essere più cattivi nel modo di pensare, ci manca la lucidità in maniera impressionante e vediamo come uscirne». Infine l'ennesima botta al calendario e all'Associazione Calciatori: «Col calendario sta diventando un altro lavoro, questa col Sassuolo l'abbiamo preparata con filmati e video senza allenarsi come dico. La pausa natalizia se può essere utile? Serve a poco la pausa natalizia, visto che l'associazione calciatori ha fatto di tutto per dare sette giorni liberi ai giocatori, quindi resterà solo una settimana...»