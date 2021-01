Vigile e attenta, pronta ad intervenire rapidamente grazie ad un piccolo escamotage. Il nodo sul mercato è sempre e solo legato a Lulic. Se l’esterno non può dare le garanzie giuste, allora il direttore sportivo Tare si muoverà e accelererà per acquistare un innesto. Per ora è in posizione d’attesa. La prima mossa preventiva, anche in base a quanto accaduto in estate, è stata comunque fatta e riguarda l’azzeramento dell’indicatore di liquidità grazie al quale se il valore di riferimento è positivo si potrà operare senza problemi sul mercato, senza avere la necessità di vendere.

Dietro le dinamiche dell’operazione di Vavro, e tramite la formula del prestito al Genoa con diritto di riscatto fissato a 15 milioni, darà la possibilità al club biancoceleste di non avere problemi di negatività sull’indicatore di liquidità. In sostanza la Lazio se si trovasse nella necessità di acquistare un giocatore per la fascia sinistra, sostituendo o affiancando Lulic, lo potrà fare con lo stesso meccanismo, ovvero il prestito e un diritto di riscatto fissato massimo a 15 milioni di euro. Per questo l’esterno del Lille Bradaric potrebbe rappresentare una soluzione. Altro nome che circola nelle ultime ore è quello di Dimitrije Kamenovic, terzino-centrocampista del 2000 di proprietà del Cukanicki, squadra serba.

La particolarità di questo giocatore (che da due giorni ha iniziato a seguire il profilo twitter della Lazio) è che viene gestito da Kezman, il manager di Milinkovic. È un talento, una delle principali rivelazioni del campionato serbo: velocissimo, gioca su entrambe le fasce e discreto tecnicamente. Da monitorare la situazione di Caicedo. L’attaccante non è sul mercato, ma se arrivasse una proposta, Lotito è pronto a valutare, anche se l’eventuale richiesta è intorno ai nove milioni. Il vero lavoro attualmente è sulle uscite con Durmisi, Kiyine e Di Gennaro. Il primo interessa a diverse squadre, anche se la più attiva per ora sembra il Nizza dove ha giocato l’anno scorso. Per l’esterno c’è il Benevento e alcune squadre di B.

