Inizia ufficialmente la crisi del Cassino che dopo il ko interno contro il Città di Anagni perde ancora, stavolta contro l’Ostiamare, subendo così la nona sconfitta in campionato. Ottavo posto in classifica generale per Corrado Urbano che, nonostante i buoni propositi e la voglia di inizio stagione di fare bene e puntare il più in alto possibile, fa parte sicuramente delle formazione più deludenti del girone G di serie D.

Ultimo aggiornamento: 17:01

