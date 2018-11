La panchina dell'Almas ha cambiato inquilino. Alessandro Manciocchi, che ha guidato la squadra biancoverde nelle prime dieci giornate, ha rassegnato le dimissioni. La società ha scelto come sostiuto una soluzione interna. La scelta è caduta su Gian Luca Castellano che guida la formazione juniores regionale, ma la soluzione potrebbe anche non essere definitiva. « L'avvicendamento è avvenuto dopo il cinque a zero contro lo Sporting Genzano - ha detto il presidente Massimiliano Di Litta - Speriamo con il nuovo tecnico di risollevare le sorti della squadra». L'Almas domenica scorsa non ha giocato contro la Nuova Florida per imprarticabiltà di campo. Domenica prossima, invece, sarà impegnata contro la Crecas sul campo Brasili, via Lentini (zona Borghesiana) alle ore 14.30. I biancoverdi lasciano, dunque, lo stadio Fuso di Ciampino. © RIPRODUZIONE RISERVATA