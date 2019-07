© RIPRODUZIONE RISERVATA

Eppur si muove, si potrebbe dire dell'Almas Roma, nobile decaduta in Promozione, che tra tante difficiltà legate al campo di gioco (ancora out il Sant'Anna) deve ripartire nel secondo campionato regionale. Il presidente Di Litta, in accordo con la famiglia Durante, sta definendo i passaggi ufficiali per rimettere in gioco la macchina biancoverde.Arrivano i primi noni dei calciatori che avranno il compito di tentare (non di più) il ritorno in Eccellenza. Si tratta per lo più di graditi ritorni, segnale che la famiglia biancoverde attrae ancora. I nomi dei "figlio prodighi" sono quelli di Federico Bendia, centrocapista che ha disputato l'ultima stagione con il Giardinetti; di Matteo Valentini, che ha da poco concluso la sua esperienza con la maglia del Villalba, e Alessio Petitta, difensore che ha lasciato l'Astrea.Insieme a questi calciatori, che costituiranno 'ossatura esperta della squadra (che ha perso il poertire Facchini) ci saranno tanti giovani, alcuni dei quali (Orlandi, Teti e Vassallo) arrivano dalla Libertas Centocelle.