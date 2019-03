Almas Roma, situazione sempre più drammatica

L'Almas Roma è fanalino di coda del campionato di Eccellenza, girone A. L'ultima della classe ha collezionato 13 punti frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 17 sconfitte con la realizzazione di 17 gol mentre la squadra ha raccolto la palla in fondo al sacco per 22 volte. Nell'ultimo turno l'Almas Roma ha perso in casa contro lo Sporting Genzano col punteggo di 1-3. Quest'ultima squadra ha collezionato 35 punti, conseguenza di 10 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte. Nella prossima giornata di campionato la compagine biancoverde sfiderà in casa l'Eretum Monterotondo che si trova al quinto posto in classifica a quota 40 punti.

