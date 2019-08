© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Almas Roma sta concludendo la prima settimana di lavoro al campo Alberini a Colli Aniene, gentilmente messo a disposizione dal presidente del Tor Sapienza, Santamaria. Sabato, il primo test contro lo Zena Montecelio, neo promosso in Promozione, per il gruppo di lavoro a disposizione di Bruno Nulli, direttore tecnico dell'Almas, che si avvarrà della collaborazione tecnica di Fabrizio Saccucci, che ha già guidato le giovanili dei biancoverdi.L'Almas, per il ritorno in Promozione, ha scelto di riportare a casa alcuni degli elementi che bene hanno fatto in maglia biancoverde. A cominciare dall'attaccante Federico Bendia, per poi passareai nomi di Petitta, Bertini, Marchetti e Petrizza, Torna all'Almas anche Valentini, mentre per difendere la porta al momento il trio di numeri uno è formato da Maggini ('93), Foschi ('01) e Fraticelli ('02).Nei prossimi giorni, il ds Luca D'Igino e il presidente Di Litta, insieme al direttore tecnico Bruno Nulli, mettereanno a punto altre trattative di mercato con alcuni calciatori che si stanno allenando all'Alberini. A lavorare nello staff tecnico anche il preparatore dei portiere Daniele Brenda, il preparatore atletico Rinaldo Tomei, Valerio Proietto De Vincenzi e Simone Virginelli, che guiderà la Juniores.