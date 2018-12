Ultimo aggiornamento: 17:20

Una rivoluzione, o quasi all'Almas Roma del nuovo tecnico Colasanti. Tante, per il momento, le operazioni in uscita dal cluib biancoverde, che domani pomeriggio, sul campo dellla Borghesiana, ospita la capolista del girone A, l'Astrea. Nel primo giorno di apertura delle liste di trasferimento, i dirigenti romani hanno trasferito ben sei calciatori, con una sola operazione in entrata, che riguarda un 2001 (Alessio Di Marco).Hanno invece lasciato il club, Damiano Fortuna (rentrato all'Eretum Monterotondo per fine prestito), Moreno Mascioli, ex Pomezia, che ha preferito scendere di categoria andando a giocare con la Virtus Olympia in Promozione, Alessandro Milano, finito al Cynthia 1920, Matteo Valentini (finito al Villalba) e Dario Gejka, che è stato trasferito al Magnitudo, squadra di I categoria. A completare le uscite, c'è anche quella di un under, Giovannettone, finito al Colleferro.