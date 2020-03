Almas, Groos:

Il campionato è fermo per tutti, adesso, e così anche per Davide Groos è il momento di riflettere su quel che sta accandendo al nostro Paese, ma non solo. "La situazione è drmmatica, surreale e molto seria, quindi è giusto prendere questi provvedimenti e rispettare le regole. Da calciatore dico che è dura stare così tanto lontani dal campo a stagione in corsa e per cercare di sentire meno questa cosa in squadra ci sentiamo e ci videochiamiamo spesso, ma ovviamente non è lo stesso.

Ultimo aggiornamento: 20:11

